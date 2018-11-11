Явка во втором туре выборов в Хакасии превысила показатели первого раунда голосования

Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) составила 40,9%, это больше на 5%, чем во время голосования в первом туре, сообщила зампред избиркома республики Ирина Адмаева.

«Явка на 18.00 составляет 40,9%. На 9 сентября было 35,18% на это время», – передает ее слова РИА «Новости».

Отметим, что наблюдатели получают большое количество сообщений о нарушениях – в частности, на ход голосования пытаются повлиять представители КПРФ.

В воскресенье проходит второй тур выборов в Хакасии. В них участвует один кандидат – Валентин Коновалов от КПРФ. Жителям предлагается голосовать «за» или «против». Явка на 12.00 (8.00 мск) составила 14,65%.