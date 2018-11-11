МИД объяснил задержание Малькевича Вашингтоном

Задержание в Вашингтоне первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества Александра Малькевича является свидетельством давления США на любое независимое мнение, заявили в МИД России.

«Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, – очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США», – говорится в сообщении на сайте МИДа.

Отмечается, что Малькевичу «чуть ли не под дулом пистолета» предъявили требование о регистрации агентства USA Really в качестве иностранного агента.

«Вашингтон старается помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самих США до широкой американской общественности», – заявили в МИД.

Ведомство считает, что Вашингтон пытается «создать предлог для новых санкций против России», хотя «вмешательство во внутренние дела других государств – фирменный стиль именно Вашингтона».

«Рекомендуем властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов. Требуем прекратить такую практику. Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре», – заявили в МИД.

Ранее Малькевич, которого задержали в Вашингтоне, сообщил, что его отпустили без предъявления обвинений, он покинул США.