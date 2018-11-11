Водитель автобуса Киев – Минск избил белорусского фотографа

Фотограф и оператор из Белоруссии Николай Куприч был избит украинским водителем рейсового автобуса Киев – Минск за то, что хотел ехать по маршруту с видеокамерой, сообщил художественный руководитель Белорусского свободного театра Николай Халезин.

Он отметил, что Куприч снимал материал для фильма театра во время гастролей в Киев. Однако водитель рейсового автобуса ECOLINES увидел камеру, висящую на плече оператора, и сказал, что не пустит его в автобус.

«На вопрос «почему?» водитель просто порвал билет. Николай включил камеру и спросил, на каком основании его не пускают в автобус. Водитель разбил ему камеру, а затем избил, повредив голову. После этого автобус уехал, а Николай вызвал полицию. Полиция приехала и отвезла его в отделение, где Куприч составил заявление», – написал Халезин в Facebook.

Он заявил, что компания Ecolines отказалась предоставить фамилию водителя.

В комментариях Халезин сообщил, что водитель – украинец.