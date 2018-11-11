В ЛНР заявили о напряженной ситуации на линии соприкосновения в день выборов

Обстановка у линии соприкосновения в день выборов в Донбассе остается напряженной, заявил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной», – передает его слова РИА «Новости».

В то же время глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что ополченцы полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе.

«Подразделения ДНР готовы к пресечению провокационных действий со стороны вооруженных сил Украины», – подчеркнул он.

В Донбассе в воскресенье проходят выборы глав республик и депутатов парламентов. Киев и страны Запада не признают голосование легитимным.