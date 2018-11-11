Эрдоган и Трамп обсудили в Париже дело Хашогджи

На ужине в Париже в субботу президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи, сообщает The Daily Mail.

На организованном президентом Франции Эммануэлем Макроном ужине Трамп и Эрдоган сидели рядом. Пресс-секретарь Трампа подтвердила, что на ужине лидеры двух стран «обсуждали трагическую ситуацию вокруг Хашогджи», передает ТАСС.

Источник в канцелярии Эрдогана сообщил, что «другой встречи у президентов в Париже не состоится».

На прошлой неделе Эрдоган в колонке в газете The Washington Post заявил, приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашогджи поступил из верхушки руководства Саудовской Аравии.

Хашогджи, выступавший с критикой политики Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. 20 октября саудовские власти подтвердили, что журналист был убит в здании дипмиссии. Причиной назывался конфликт и последовавшая за ним драка.

В прокуратуре Стамбула заявили, что журналист был задушен, а его тело после гибели было расчленено и уничтожено.