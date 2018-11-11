Тренер Слуцкий объяснился за перепутанные слова «sack» и «suck»

Российский главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что на прошлой неделе не перепутал во флеш-интервью после матча слова «sack» (уволить) и «suck» (сосать), объяснив недоразумение разностью в произношении.

«Наше интервью перед матчем с ПСВ – большой скандал в российских СМИ. Они подумали, что я перепутал одну букву. Но это не так. Я сказал «suck» вместо «sack»? Да, но это американский английский. А в Англии, особенно в моей школе, все говорили «sack» (со звуком «а»)», – передает его слова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что «знал это слово очень хоррошо» в Англии, где клуб «Халл Сити», который он возглавлял, находился внизу турнирной таблицы.

«Это была ваша провокация, потому что вы меня спросили дважды. Это была ваша ошибка, а не моя», – сказал Слуцкий журналисту Fox Sports.

На прошлой неделе Слуцкий, как сообщалось, комментируя предложение о работе от португальского клуба «Спортинг», перепутал слова «sack» (уволить) и «suck» (сосать). В результате его слова прозвучали следующим образом: «Только, может быть, если владелец или руководство пососут мне... в этой ситуации, да, я уйду».