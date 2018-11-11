Тренер Слуцкий объяснился за перепутанные слова «sack» и «suck»

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11 ноября, воскресенье | Последнее обновление — 12:39 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прибыл в Париж
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Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
США провоцируют смену ядерной доктрины России
Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку
В Голландии придумали способ омолодить человека на 20 лет
Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Быть довольной уткой или настрадавшимся лебедем?
Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Взрослому читателю сказка Андерсена задает очень непростой вопрос: кем он хочет видеть своего птенца, да и себя самого? Здоровой и всем довольной уткой – или настрадавшимся, не верящим в себя красавцем-лебедем? Не загубит ли он лебедя, выращивая счастливую утку? Не сломает ли жизнь утенку, пытаясь дотянуть его до лебедя? Подробности...
Правоохранительную систему разрушает старая болезнь
Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Почему не состоялась антинобелевская премия СССР
Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
В России отмечается День народного единства
В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в МосквеПодробности...
Умер Николай Караченцов
Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почекПодробности...
На Краснодарский край обрушились ливни
Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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