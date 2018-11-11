В России упало производство вина и водки

За 10 месяцев 2018 года в России произвели 63,15 млн декалитров водки – это на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

В октябре производство снизилось на 3,7% – до 7,56 млн декалитров, передает «Интерфакс».

За 10 месяцев в стране произведено 8,79 млн декалитров шампанских и игристых вин (на 4,1% меньше). При этом в октябре производство снизилось на 11,4%.

В то же время производство коньяка за 10 месяцев увеличилось на 1,1%, но в октябре производство упало на 5%.

Производство ликероводочных изделий крепостью более 25 градусов за 10 месяцев произведено на 10,6% больше, а в октябре рост составил 12,2%.

Винных напитков без добавления этилового спирта в январе-октябре произвели на 14,7% больше, в октябре производство увеличилось на 9,9%.

Напомним, в России ожидается повышение минимальной розничной цены на водку на 10 рублей – до 215 рублей с 205 рублей за пол-литра.