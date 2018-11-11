Рогозин предложил испытывать систему аварийного спасения космонавтов на конструкторах

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что конструкторов обязательно нужно включать в экипаж корабля «Федерация» при испытаниях системы аварийного спасения (САС), сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Я предлагаю записать в решение, что мы конструкторов обязательно должны посадить в корабль при испытаниях САС», – цитирует Рогозина источник. По его словам, предложение глава Роскосмоса озвучил на заседании в РКК «Энергия» в субботу, передает РИА «Новости».

При этом Рогозин привел в пример историю с бронемашиной Иосифа Сталина – когда ее показали этому советскому лидеру и заявили, что бронемашину не пробьет ППШ, он посадил внутрь конструктора этой машины и ее изрешетили из автомата.

«Конструктор остался жив, потому что машина оказалась хорошая», – заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса таким образом отреагировал на предложение конструктора установить на корабле «Федерация» новую систему аварийного спасения и сократить количество ее испытаний на новом корабле.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об аварии во время старта с Байконура ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10», а также о системе аварийного спасения САС, которая спасла жизнь российскому космонавту и американскому астронавту.

26 сентября 1983 года летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями системы. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10», но САС вовремя эвакуировала экипаж.