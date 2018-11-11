Астронавт назвала инцидент с неудачным запуском «Союза» успехом

На МКС 3 декабря отправится астронавт НАСА Энн Макклейн, которая в интервью американскому телеканалу ABC News заявила, что полностью уверена в надежности российских ракет-носителей «Союз» несмотря на недавнюю аварию.

«Я бы полетела на ракете «Союз» и на следующий день после аварии», – передает ее слова RT.

По ее словам, люди называют инцидент с «Союзом» аварией, однако внутри сообщества космонавтов и астронавтов, которое занимается «минимизацией рисков», произошедшее «считают успехом».

«Я действительно уверена в этой ракете и этой системе, и если бы это было не так, меня бы здесь не было», – заявила она.

10 октября во время пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая должна была вывести на МКС двух членов экипажа, произошла авария. Астронавт и космонавт не пострадали и успешно аварийно приземлились.

Новый пуск экипажа на МКС запланирован на 3 декабря. Энн Макклейн отправится на Международную космическую станцию вместе с Олегом Кононенко и Давидом Сан-Жаком (Канадское космическое агентство).

Газета ВЗГЛЯД подробно сообщала о причинах инцидента.