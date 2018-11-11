Главы МИД Франции и США обсудили вопросы глобальной безопасности

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео в рамках визита американской делегации в Париж обсудил с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом сотрудничество двух стран в области глобальной безопасности, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В Госдепе уточнили, что главы МИД Франции и США обсудили сотрудничество двух стран в «решении глобальных вызовов в области безопасности, в том числе способов усиления НАТО», передает ТАСС.

«Они также рассмотрели пути совместной работы США и Франции в деле противостояния злонамеренному поведению Ирана, денуклеаризации КНДР, а также продвижения политического урегулирования кризиса в Сирии», – сообщили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, накануне посол России во Франции Алексей Мешков предупредил, что выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может иметь катастрофические последствия для безопасности всего континента.