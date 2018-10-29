Премьер Чехии предложил перенаправить часть военных расходов на помощь бедным

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш решил предложить участникам Парижского форума мира перенаправить часть военных расходов на помощь бедным.

По словам Бабиша, ежегодно на вооружение тратится гигантская сумма – 1 трлн 750 млрд долларов, передает ТАСС.

«Нужно задуматься, почему мы, собственно говоря, раскручиваем гонку вооружений и кто наш враг», – задался вопросом чешский премьер, принимающий участие в мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны во Франции.

Парижский форум мира, по его словам, является прекрасным местом, где государственные лидеры должны озаботиться этим вопросом. «Я обязательно об этом буду говорить», – заявил Бабиш.

Напомним, в начале октября генсек НАТО Йенс Столтенберг признал неспособность входящих в альянс стран оперативно увеличить военные расходы до 2% от ВВП.

Ранее с требованием к странам НАТО о немедленном увеличении военных расходов обратился глава Белого дома Дональд Трамп.