В Самаре совершено нападение на экс-главу регионального управления Росимущества

Экс-глава территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев получил ножевое ранение в ходе нападения, сообщили в региональном главке МВД России.

По предварительным данным ГУ МВД России по Самарской области, в субботу вечером в дом к Кинжабаеву ворвались четверо неизвестных, нанесли ему телесные повреждения, в результате бывший руководитель территориального управления Росимущества по Самарской области Айвар Кинжабаев был госпитализирован с ножевым ранением, передает ТАСС.

По данным полиции, другие члены семьи экс-чиновника не пострадали.

За жизнь пострадавшего борются врачи районной больницы, на помощь которым по поручению губернатора области Дмитрия Азарова была направлена бригада областного Центра медицины катастроф.

«Глава региона также дал все необходимые поручения по расследованию этого преступления», – говорится в сообщении пресс-службы .

Кинжабаев возглавлял территориальное управление Росимущества в Самарской области с 2005 по 2018 год.