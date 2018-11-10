В ООН анонсировали создание цифровой сети по борьбе с терроризмом

В 2019 году будет создана всемирная цифровая сеть координаторов по борьбе с терроризмом, сообщил заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков.

Воронков рассказал о планах по созданию сети на совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров ФСБ, передает ТАСС со ссылкой на информационный центр ООН в Москве.

«Это будет способствовать укреплению существующих антитеррористических партнерств и взаимодействию государств-членов ООН, международных организаций и форумов в направлении дальнейшего развития международного сотрудничества», – объяснил он.

В среду в приветствии участникам XVII совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов – партнеров ФСБ президент России Владимир Путин заявлял о важности укрепления доверия между государствами для эффективной борьбы с терроризмом.