Синоптики предупредили об арктических морозах в Москве

Настоящая зима с морозами и снегом наступит в Москве через неделю, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На Москву надвигаются арктические морозы. Вечером в среду и в ночь на четверг столицу припорошит двумя-тремя сантиметрами снега. Через неделю начнется метеорологическая зима», – цитирует Тишковца РИА «Новости».

По его словам, понедельник станет самым холодным днем недели. В Москве температура воздуха снизится до шести – восьми градусов ниже нуля, в области – до минус пяти – десяти градусов.

Температура днем сохранится на уровне около нуля.

«С 19 ноября начнется формирование устойчивого снежного покрова. Среднесуточная температура окажется ниже нулевой отметки», – сказал он.