Михаилу Ефремову запустили тортом в лицо

Актеру Михаилу Ефремову запустили в лицо большой масляный торт во время спектакля «Чапаев и пустота».

Ефремов стоял на сцене и произносил речь, когда коллега бросил в него большой торт, сообщает «Комсомольская правда».

Оказалось, что таким оригинальным артисты поздравили его с днем рождения: 10 ноября Ефремову исполнилось 55 лет.

Актер от неожиданности рассмеялся. Зрители тоже стали смеяться и хлопать, а также кричали «бис».

После этого актеры продолжили играть спектакль.

Напомним, в четверг член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме блогер Вадим Манукян предлагал лишить Ефремова почетного звания. Поводом послужило выступление актера на Украине.

За Ефремова вступился актер Михаил Пореченков. Идею прокомментировали и другие деятели культуры.