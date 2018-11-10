Певец Пьер Нарцисс избил и ограбил посетителя бара в Москве

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10 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 10:33  |  vz.ru
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Развалу ОПЕК обрадуются только США

Развал ОПЕК невыгоден добытчикам нефтиФото: Heinz-Peter Bader/Reuetrs
Саудовская Аравия решила проанализировать перспективы возможного развала ОПЕК. Спровоцировать кончину организации способен как страдающий от американских санкций Иран, так и главный бенефициар этого события – США. Сможет ли дружба саудовского королевства и России на этот раз спасти баррель от двукратного падения стоимости?  Подробности...
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США провоцируют смену ядерной доктрины России

Есть мнение, что выход США из договора может сделать систему ответного ядерного удара «Периметр» неэффективнойФото: mil.ru
В военных кругах России крепнет обеспокоенность в связи с выходом США из ДРСМД. Так, отставной генерал РВСН отметил, что возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе может сделать бесполезной знаменитую систему «Периметр» (она же «Мертвая рука»). Но главное не в этом: перемены могут затронуть даже военную доктрину России. Подробности...
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Герой секс-скандала не понял свою главную ошибку

Иван Колпаков отказался признать, что домогался свою коллегуФото: twitter.com/kolpakov
Скандал вокруг главного редактора издания «Медуза» Ивана Колпакова закончился закономерно – тот подал в отставку. Забавно, что его первоначальная реакция сильно отличается от финальных комментариев. Но куда более важно другое: представитель рупора либерального сообщества, похоже, вообще не понял, в чем именно была его принципиальная ошибка. Подробности...
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Испанский порт отменил санкции против России

Первый после двухлетнего перерыва заход кораблей ВМФ РФ в Сеуте возглавил ракетный крейсер «Маршал Устинов»Фото: Министерство обороны РФ
«Для порта Сеуты начинается новая эра». Такими словами местная пресса описывает важнейшее для испанского порта событие – возвращение кораблей российского ВМФ. Два года порт соблюдал требование руководства НАТО и отказывался принимать российские корабли. Почему же сейчас он все-таки передумал? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Правоохранительную систему разрушает старая болезнь

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Нет ни одной иной правоохранительной структуры, которая была бы так близка народу и, соответственно, не несла на себе все его недостатки, беды и проблемы. Соответственно, во всех проблемах легче всего обвинить именно сотрудников органов внутренних дел. Подробности...
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Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
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        Должны ли российские тюрьмы стать более комфортными для заключенных?
        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Певец Пьер Нарцисс избил и ограбил посетителя бара в Москве

          10 ноября 2018, 10:21

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Певец Пьер Нарцисс в одном из столичных баров вступил в конфликт с посетителем: он ударил мужчину пивной кружкой по лицу и забрал его телефон.

          Пострадавший написал заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.

          Позже выяснилось, что телефон избитого певцом мужчины найден около места происшествия.

          Кроме того, была установлена личность потерпевшего – им оказался местный житель Павел Ш., которого неоднократно доставляли в полицию за распитие спиртных напитков и драки.

          Сам Нарцисс пока не прокомментировал инцидент.

          Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Принимал участие в шоу «Фабрика звезд – 2». Является исполнителем популярной песни «Шоколадный заяц».

          В конце 90-х годов играл в команде КВН РУДН, в 2001 году выступил в качестве телеведущего, заменив Яну Чурикову в нескольких выпусках передачи «12 злобных зрителей» на MTV Россия.


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