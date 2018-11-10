Певец Пьер Нарцисс избил и ограбил посетителя бара в Москве

Певец Пьер Нарцисс в одном из столичных баров вступил в конфликт с посетителем: он ударил мужчину пивной кружкой по лицу и забрал его телефон.

Пострадавший написал заявление в полицию, сообщает РЕН ТВ.

Позже выяснилось, что телефон избитого певцом мужчины найден около места происшествия.

Кроме того, была установлена личность потерпевшего – им оказался местный житель Павел Ш., которого неоднократно доставляли в полицию за распитие спиртных напитков и драки.

Сам Нарцисс пока не прокомментировал инцидент.

Пьер Нарцисс – российский певец камерунского происхождения. Принимал участие в шоу «Фабрика звезд – 2». Является исполнителем популярной песни «Шоколадный заяц».

В конце 90-х годов играл в команде КВН РУДН, в 2001 году выступил в качестве телеведущего, заменив Яну Чурикову в нескольких выпусках передачи «12 злобных зрителей» на MTV Россия.