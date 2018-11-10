США пригрозили саудовской коалиции отказом в дозаправке самолетов в воздухе

Соединенные Штаты могут отказать коалиции во главе с Саудовской Аравией, которые участвуют в военном конфликте в Йемене, в дозаправке самолетов в воздухе, сообщили осведомленные источники.

Представитель пресс-службы Пентагона Ребекка Ребарих отказалась комментировать ситуацию, сославшись на продолжение переговоров, однако, по имеющимся у Reuters сведениям, вопрос находится на рассмотрении обеих стран, передает ТАСС.

Через некоторое время после появления информации о возможности отказа Соединенных Штатов от дозаправки самолетов саудовской коалиции в воздухе Саудовское агентство печати объявило о решении отказаться от услуг США в этой сфере.

«Благодаря усилиям Королевства Саудовская Аравия и государств коалиции по развитию и укреплению своего военного потенциала стало возможным увеличение возможностей по самостоятельной дозаправке в воздухе», – говорится в сообщении коалиции.

По поступающим сведениям, США поддержали это решение.

Напомним, в понедельник глава Белого дома Дональд Трамп обвинил Эр-Рияд в неумении правильно использовать оружие.