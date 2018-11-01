В Кабардино-Балкарии начался конкурс управленцев «Новая высота»

Врио главы республики Кабардино-Балкария Казбек Коков объявил о старте кадрового конкурса «Новая высота», начался сбор заявок на участие.

Конкурс проводит администрация главы КБР по поручению Кокова и при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой является Конкурс управленцев «Лидеры России», сообщается на сайте конкурса.

Коков на брифинге подчеркнул, что кадровый проект позволит сформировать команду высокопрофессиональных талантливых управленцев, которые придадут новый импульс в развитии экономики Кабардино-Балкарской республики.

«Победители конкурса получат возможность претендовать на должности как в сферах государственного и муниципального управления, так и в других отраслях: жилищно-коммунальной сферы, бизнеса, образования, во всех направлениях», – сказал врио главы КБР.

Он призвал всех неравнодушных к республике людей принять участие в конкурсе.

В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность в ходе конкурса «Лидеры России». Руководитель блока оценочных мероприятий конкурса, представитель АНО «Россия – страна возможностей» Калимат Мантаева обратила внимание, что в конкурсе «Новая высота» может принять участие любой человек, соответствующий минимальным формальным требованиям.

«Объективность обеспечивается привлечением в качестве оператора конкурса людей, не имеющих прямого отношения к органам власти и организациям республики. Это эксперты, профессионалы, доказавшие свой опыт, свою успешность и эффективность в этом качестве, в том числе на федеральном уровне в конкурсе «Лидеры России», а также на региональных уровнях», – отметила Мантаева.

Вся информация о конкурсе, о том, как он будет проходить, размещена на сайте конкурса (новаявысота2018.рф).

За прозрачностью проведения оценочных процедур и за объективностью при выборе победителей следит Наблюдательный совет конкурса. Это независимый орган, состоящий из уважаемых в республике людей. В брифинге приняли участие заместители председателя Наблюдательного совета конкурса Мухтар Беккиев и Мурат Гукепшоков.

«Нельзя стать министром промышленности, не будучи мастером цеха, начальником цеха... Поэтому данный конкурс надо понимать так: это не сразу министерства и ведомства, это потенциал, который может быть использован на разных этапах, там, где он сегодня готов, и его рост – рост участника. Это очень важно», – подчеркнул Мурат Гукепшоков.

Он обратил внимание, что целью конкурса является не срочное замещение вакансий в министерствах и ведомствах республики, а выявление управленческого потенциала жителей республики, который «может быть использован на разных этапах». Гукепшоков подчеркнул, что состав Наблюдательного совета гарантирует прозрачность и честность всех этапов отбора.

Среди гостей мероприятия были также победители Конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 гг., члены Клуба лидеров «Эльбрус» Олег Жданеев и Максим Дузь.

«Я здесь как один из победителей конкурса «Лидеры России», для меня это большая честь и в то же время огромная ответственность», – начал свое выступление Олег Жданеев. Он выразил уверенность, что члены клуба «Эльбрус», который объединяет победителей управленческих конкурсов, помогут победителям и финалистам конкурса «Новая высота» развить себя и достичь новых высот.

«Я уверен, что люди, которые достойно проявят себя в открывающемся сегодня конкурсе, будут востребованы и помогут развитию не только республики, но и стране в целом», – подчеркнул он.

Этап сбора заявок продлится до 20 ноября включительно. Для участия необходимо зайти на сайт конкурса «Новая высота» и оформить заявку.

Победители конкурса смогут претендовать на замещение более 100 должностей в системе государственного и муниципального управления республики и в других сферах.