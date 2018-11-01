В Кабардино-Балкарии начался конкурс управленцев «Новая высота»

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1 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 20:13  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Как совместить защиту прав соотечественников и привлечение мигрантов

Владимир Путин выступил перед 700 делегатами Конгресса соотечественниковФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Россия будет решительно защищать права соотечественников за рубежом, и нам важно, чтобы они не теряли своих корней и русскости. Будем предоставлять убежище тем, кого преследуют, и облегчим условия получения российского гражданства тем, кто хочет переехать в Россию из-за рубежа. Об этом говорил в среду на Всемирном конгрессе российских соотечественников Владимир Путин. Подробности...
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Как президентские гранты реанимируют российские окраины

Якутское село Таймылыр уже не будет забытым уголком, оторванным от «большой земли»Фото: taym-soch.bulun.ru
От Чукотки до Калининграда, от всероссийского проекта помощи юным талантам под патронажем маэстро Башмета – до помощи народным умельцам затерянного села в Горном Алтае. Таков в этом году масштаб распределения президентских грантов для общественников и волонтеров. Теперь, впрочем, к поддержке гражданского общества подтягивают и региональную власть. Это становится важным экзаменом для губернаторов.  Подробности...
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Кто готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой

Против резкого наплыва беженцев Трамп не нашел другого способа борьбы, как прямое применение армииФото: Jose Luis Gonzalez/Reuters
Президент США приказал направить на границу с Мексикой 15 тысяч военных. Они должны остановить многотысячный «караван мигрантов», который собирается штурмовать границу США. Исход неизбежного столкновения нелегалов и военных решит судьбу выборов в Конгресс, а заодно и самого Трампа. Что происходит на южных границах США и как они в целом устроены? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...

Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...

Додон просит Москву о поддержке. Стоит ли ему доверять?

Дмитрий Родионов, политолог
Пророссийских стран среди бывших республик нет и не было в принципе. Условная «пророссийскость» чаще всего оборачивалась стремлением получить от Москвы максимум преференций, не дав ничего взамен. Подробности...
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          В Кабардино-Балкарии начался конкурс управленцев «Новая высота»

          1 ноября 2018, 19:34

          Текст: Сергей Гурьянов

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          Врио главы республики Кабардино-Балкария Казбек Коков объявил о старте кадрового конкурса «Новая высота», начался сбор заявок на участие.

          Конкурс проводит администрация главы КБР по поручению Кокова и при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», флагманским проектом которой является Конкурс управленцев «Лидеры России», сообщается на сайте конкурса.

          Коков на брифинге подчеркнул, что кадровый проект позволит сформировать команду высокопрофессиональных талантливых управленцев, которые придадут новый импульс в развитии экономики Кабардино-Балкарской республики.

          «Победители конкурса получат возможность претендовать на должности как в сферах государственного и муниципального управления, так и в других отраслях: жилищно-коммунальной сферы, бизнеса, образования, во всех направлениях», – сказал врио главы КБР.

          Он призвал всех неравнодушных к республике людей принять участие в конкурсе.

          В конкурсе будут использованы современные методики оценки, которые уже показали свою эффективность в ходе конкурса «Лидеры России». Руководитель блока оценочных мероприятий конкурса, представитель АНО «Россия – страна возможностей» Калимат Мантаева обратила внимание, что в конкурсе «Новая высота» может принять участие любой человек, соответствующий минимальным формальным требованиям.

          «Объективность обеспечивается привлечением в качестве оператора конкурса людей, не имеющих прямого отношения к органам власти и организациям республики. Это эксперты, профессионалы, доказавшие свой опыт, свою успешность и эффективность в этом качестве, в том числе на федеральном уровне в конкурсе «Лидеры России», а также на региональных уровнях», – отметила Мантаева.

          Вся информация о конкурсе, о том, как он будет проходить, размещена на сайте конкурса (новаявысота2018.рф).

          За прозрачностью проведения оценочных процедур и за объективностью при выборе победителей следит Наблюдательный совет конкурса. Это независимый орган, состоящий из уважаемых в республике людей. В брифинге приняли участие заместители председателя Наблюдательного совета конкурса Мухтар Беккиев и Мурат Гукепшоков.

          «Нельзя стать министром промышленности, не будучи мастером цеха, начальником цеха... Поэтому данный конкурс надо понимать так: это не сразу министерства и ведомства, это потенциал, который может быть использован на разных этапах, там, где он сегодня готов, и его рост – рост участника. Это очень важно», – подчеркнул Мурат Гукепшоков.

          Он обратил внимание, что целью конкурса является не срочное замещение вакансий в министерствах и ведомствах республики, а выявление управленческого потенциала жителей республики, который «может быть использован на разных этапах». Гукепшоков подчеркнул, что состав Наблюдательного совета гарантирует прозрачность и честность всех этапов отбора.

          Среди гостей мероприятия были также победители Конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 гг., члены Клуба лидеров «Эльбрус» Олег Жданеев и Максим Дузь.

          «Я здесь как один из победителей конкурса «Лидеры России», для меня это большая честь и в то же время огромная ответственность», – начал свое выступление Олег Жданеев. Он выразил уверенность, что члены клуба «Эльбрус», который объединяет победителей управленческих конкурсов, помогут победителям и финалистам конкурса «Новая высота» развить себя и достичь новых высот.

          «Я уверен, что люди, которые достойно проявят себя в открывающемся сегодня конкурсе, будут востребованы и помогут развитию не только республики, но и стране в целом», – подчеркнул он.

          Этап сбора заявок продлится до 20 ноября включительно. Для участия необходимо зайти на сайт конкурса «Новая высота» и оформить заявку. 

          Победители конкурса смогут претендовать на замещение более 100 должностей в системе государственного и муниципального управления республики и в других сферах.


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