Финляндия отказалась предоставить визу российскому правозащитнику

Финляндия отказала в предоставлении Шенгенской визы российскому правозащитнику по правам коренных народов Алексею Цыкареву из-за «угрозы национальному здравоохранению».

«В качестве причины отказа заявили, что одна или несколько стран Шенгенской зоны считают меня угрозой для внутренней и внешней безопасности, или для контактов между странами», – рассказал Цыкарев в комментарии для издания Yle.

Он добавил, что отказ был обоснован 19 параграфом второй статьи документа, касающегося угрозы национального здравоохранения. То есть речь может идти об инфекционных заболеваниях, вызывающих эпидемии, констатирует издание.

Сам Цыкарев при этом уверен, что у него нет таких инфекций.

Финские власти при этом отказались от любых комментариев по этому делу.

В сентябре 2018 года российского военного корреспондента не пустили в Грузию без объяснения причин.