МЧС России отреагировало на видео с косящими траву под снегом спасателями

МЧС России опровергло сведения о том, что спасателей в Свердловской области якобы заставляли косить траву под снегом и объяснило, что опубликованный в Сети ролик с кадрами покоса, вероятней всего, является шуткой.

«По факту опубликования в сети интернет ролика о том, что сотрудников МЧС по Свердловской области отправили на плановую уборку территории склада, необходимо отметить, что мероприятие действительно было запланировано. Однако отдельные сотрудники устроили из этого события откровенный «стеб». Никто косить снег их не заставлял», – рассказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Также в МЧС пояснили, что по данному инциденту будет проведена служебная проверка.

Первого ноября в Сети опубликовали видео, на котором запечатлено, как сотрудники ведомства с помощью газонокосилок и кос убирают траву. Ролик собрал более 20 тысяч просмотров.