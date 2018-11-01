Россиянина задержали за контрабанду 12 млн сигарет в Германии

Правоохранители ФРГ задержали в городе Киль 43-летнего россиянина по подозрению в контрабанде 12 млн сигарет, сообщила пресс-служба полиции.

Из сообщения следует, что «43-летний россиянин провез контрабандой в Германию 12 млн сигарет», передает ТАСС.

Мужчина был задержан вечером во вторник при проверке в порту. В ходе допроса водителя находившегося там грузовика выяснилось, «что в отношении мужчины действовал ордер на предварительное заключение» – его «обвиняют в контрабанде около 12 млн сигарет на территорию ФРГ в период с 2009 по 2011 год».

Отмечается, что из-за этого налоговое ведомство ФРГ понесло ущерб в размере 1,7 млн евро.

В полиции указали также, что задержанный был членом банды контрабандистов.

Мужчина провел ночь под стражей, в среду его доставили в тюрьму.