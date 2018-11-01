Британского боксера забанили в «Википедии» за редактирование страницы Кличко

Британскому боксеру Тайсону Фьюри выдали бан на сайте интернет-энциклопедии «Википедия» за редактирование страницы, посвященной украинскому бойцу Владимиру Кличко, рассказал спортсмен в СМИ.

«Я сделал это, потому что хотел доказать, что на этом сайте любой человек может написать все, что пожелает. Если вам захочется отредактировать мою страницу, то можете это сделать», – рассказал боксер Daily Mirror.

Фьюри признался, что отредактировал страницу Кличко перед боем с ним в ноябре 2015 года. Украинский спортсмен проиграл британцу этот бой по очкам.

Позднее Фьюри был пойман на употреблении кокаина, после чего его дисквалифицировали и лишили титулов. Сам спортсмен заявил о завершении карьеры.

В 2017 году Фьюри вызвал брата Кличко, мэра Киева Виталия на бой.

В 2018 году британец признался, что живет на пособие по безработице.