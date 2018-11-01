Немецкий журналист призвал защитить русскоязычных украинцев

Немецкий журналист Флориан Келлерманн призвал Киев скорректировать закон «О функционировании украинского языка как государственного» в пользу русского языка.

По словам Келлерманна, проект закона не соответствует современным потребностям общества. Он напомнил, что украинский язык в течение нескольких десятилетий оставался «в тени», поэтому огромное количество людей предпочитают использовать русский, а доля украиноязычных передач на радио и телевидении увеличивается только из-за квоты, передает РИА «Новости» со ссылкой на Deutschlandfunk.

Келлерманн также процитировал слова украинского журналиста Романа Хубы, настаивающего на том, что закон не должен быть направлен против другого языка.

«Русскоязычные украинцы родились здесь, никто не привозил их контрабандой в товарных вагонах, и они здесь не исчезнут так просто. Мы должны принимать во внимание их позиции, нравится нам это или нет», – отметил Хуба.

В начале октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно новым правилам, украинский язык должен стать обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, а также для всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания.