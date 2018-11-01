Глава Нафтогаза ответил на санкции цитатой из советского фильма

Главный исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев прокомментировал наложенные на него Россией санкции цитатой из советского фильма «Покровские ворота».

«Не готов комментировать включения меня в санкционный список России, поскольку активов там не было и не имею, в Сочи ездить не собираюсь ... А нет, таки один комментарий сделаю: «Это мелко, Хоботов», – написал он в своем Facebook.

Фильм «Покровские ворота» снят в 1982 году Михаилом Козаковым, действие фильма происходит в Москве.

Между тем, на Украине активно ведется политика по запрещению российского кинематографа.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко также прокомментировал включение в санкционный список, передает РИА «Новости».

«Если я есть в списке – для меня это предмет внутреннего убеждения, что мы все делаем правильно», – сказал Луценко во Львове.

Он добавил, что не собирается посещать Россию. Включение в список санкций он назвал попыткой Москвы «досадить ему на международной арене».

«Но это не первый раз», – заявил он.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что не волнуются из-за включения в санкционный список Москвы, так как не имеют активов в России.

В четверг глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об ответных мерах на санкции Киева. В список попали 322 человека и 68 компаний.