Путин стал главой оргкомитета «Победа»

Президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий новый состав оргкомитета «Победа», в котором глава государства вновь выступил председателем, в качестве первого заместителя утвержден первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко.

Зампредом председателя по согласованию останется зампред Совета Федерации Юрий Воробьев, передает РИА «Новости» со ссылкой на указ.

Также другим заместителем назначен первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Еще одним заместителем председателя в «Победе» стал министр финансов России Антон Силуанов.

Оргкомитет «Победа» – совещательный и консультативный орган при президенте России, созданный для проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан страны, отмечается на сайте Кремля.