Песков рассказал об общении Путина с Рогозиным по ситуации с «Союзами»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в постоянном режиме докладывает президенту Владимиру Путину о ситуации с «Союзами», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что данные о ситуации с «Союзами» «уже докладывались президенту», однако «не в ходе личной встречи», передает ТАСС.

Тем временем стало известно, что Рогозин после аварии «Союза-ФГ» 11 октября намерен проработать вопрос двойного и тройного резервирования «всех критических операций» в ходе запуска ракет-носителей, «будь то разделение ступеней, включение соответствующих механизмов, агрегатов в ходе запуска и эксплуатации ракет-носителей».

«Это поручение будет выполнено в полном объеме, я это проверю», – пообещал он.

Кроме того, глава Роскосмоса поручил финансово-экономическому блоку госкорпорации изменить регламент взаимодействия со страховыми компаниями, чтобы в будущем начать страховать все пуски ракет на год вперед, а не за несколько недель или перед самим стартом.

Ранее выяснилось, что причиной аварии ракеты «Союз-ФГ», произошедшей 11 октября,стала неправильная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя. Также в Роскосмосе уточнили момент повреждения штока «Союза-ФГ».

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