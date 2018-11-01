В Кремле прокомментировали отказ в прокате фильму «Хантер Киллер»

В Кремле не в курсе ситуации с невыдачей прокатного удостоверения американскому фильму «Хантер Киллер», сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы не знаем, что это за картина, мы не в курсе», – цитирует Пескова ТАСС.

Он отметил, что выдачей прокатных удостоверений занимается Минкультуры, стоит обращаться туда.

Ранее в четверг стало известно, что Минкультуры не выдало прокатное удостоверение американскому фильму Донована Марша «Хантер Киллер», который рассказывает историю экипажа американской субмарины, пытающегося предотвратить Третью мировую войну. Его прокат должен быть стартовать 1 ноября.

В сентябре проблемы с прокатным удостоверением возникли у фильма «Похищенные сокровища Европы».