Россиянам предложили оценить лучшие инициативы добровольцев

Россияне до середины ноября смогут отдать свой голос за лучшие социально значимые инициативы в рамках Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Народное голосование Всероссийского конкурса «Доброволец России» стартует в четверг, 1 ноября, на сайте добровольцыроссии.рф. Любой желающий до 15 ноября сможет отдать свой голос за лучшие социально значимые инициативы. Выбрать можно только одну из 10 инициатив в каждой из представленных номинаций – в этом году их 12.

По итогам голосования и экспертной оценки будут определены по три победителя в каждой номинации, которые примут участие в заключительном этапе, сообщила руководитель дирекции Года добровольца в России Ксения Разуваева.

Очный финальный этап конкурса и вручение премии «Доброволец России – 2018» пройдет 5 декабря на ежегодной церемонии в рамках Международного форума добровольцев в Ледовом дворце в Парке Легенд, говорится в поступившем в редакцию газеты взгляд пресс-релизе.

В этом году количество представленных проектов составило 15 тыс. 839 – больше, чем за все время проведения конкурса. При этом участие в них принимают более 1,5 млн человек. Также создана программа акселерации – трехмесячная программа развития и обучения для инициаторов 80 самых успешных проектов.

«Доброволец России» – один из проектов АНО «Россия – страна возможностей», указ о создании которой президент России Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.