Украинский политолог ответил дернувшему его за бороду Клинцевичу

Украинский политолог Александр Охрименко не будет подавать в суд на российского сенатора Франца Клинцевича, дернувшего его за бороду в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Нет, что вы... Нет, это смешно. Я понимаю, что человек не сдержался. Я понимаю. Единственное, что я могу, – посочувствовать, не больше», – рассказал он РИА «Новости» в ответ на вопрос о планах обратиться в суд.

Охрименко не собирается требовать извинений. Он считает, что Клинцевич может сам подумать о своих действия и больше так не делать.

«По большому счету я очень нейтрально отношусь ко всем людям и если считаю, что какой-то человек поступает неправильно, я в некоторых случаях просто делаю паузу, отхожу в сторону, пускай он сам подумает о своем поведении, а высказывать ему что-нибудь, по-моему, это уже некорректно», – сказал он.

Напомним, в среду член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич вступил в перепалку с украинским политологом Александром Охрименко в эфире программы «60 минут», призвал Украину объявить России войну и подергал эксперта за бороду.