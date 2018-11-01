Посольство России отреагировало на данные о поставке военной техники в ДР Конго

Москва не осуществляла поставку военной техники в Демократическую Республику Конго, следует из комментария российского посольства в Киншасе.

Так в посольстве прокомментировали публикацию в конголезской газете «Потансьель» о том, что поставками военной техники Москва якобы пыталась оказать влияние на предстоящие в стране президентские выборы, передает ТАСС.

Публикация появилась 31 октября на первой странице «Потансьель». В ней Россию обвиняли «во вмешательстве в электоральный процесс в ДР Конго». Утверждается, что «Москва, приняв решение оказать поддержку с помощью своей военной техники выборам 23 декабря, нарушает суверенитет африканского государства».

Посольство России предостерегло редакцию издания «от стремления передернуть факты и выдать желаемое за действительное».

Дипломаты также обратили внимание на то, что журналисты рассматривают грузовики «Камаз» как «инструмент влияния на предстоящие выборы». Также «объявлено об использовании техники, произведенной в других государствах, таких как США («Боинг»), Украина («Антонов»)».

Подчеркивается, что поставки военной техники «могут осуществляться лишь в соответствии с двусторонним соглашением о военно-техническом сотрудничестве, обмен ратификационными нотами по которому еще не произведен».

«Таким образом, ответственно заявляем о том, что Россия не поставляла и не финансировала поставки своего matriel militaire (франц. «военная техника»). В связи с этим настаиваем на публикации соответствующего опровержения в ближайшем номере газеты», – добавили в посольстве.

Отметим, что Россию неоднократно обвиняли в якобы имевшем место вмешательстве в выборы других стран. Так, накануне в США заявили о продолжающейся «кампании по вмешательству» со стороны Москвы. Президент Украины Петр Порошенко также заявлял о «планах» России «вмешаться» в электоральный процесс страны.