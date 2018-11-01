В МИД заявили о готовности ответить на «Форт Трампа»

Москва и Минск имеют все военно-технические возможности, чтобы отреагировать на размещение постоянной военной базы США в Польше, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Грушко, отвечая на вопрос о возможной реакции России и Белоруссии на размещение «Форта Трампа», заявил, что у двух стран имеется «весь спектр военно-технических возможностей», чтобы «эффективно» и «не очень затратно» отреагировать на шаги США в Польше, передает РИА «Новости».

Ранее Вашингтон предостерегли от размещения военной базы в Польше.

До этого министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак по итогам встречи с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном заявил, что Польша заручилась поддержкой американцев по проекту создания на территории республики военной базы с рабочим названием «Форт Трамп».

В Москве предупредили, что создание этой базы потребует от России военно-технических мер предосторожности.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях размещения постоянной американской военной базы в Польше.