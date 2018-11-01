Депутат Рады сравнил Украину с аквариумной рыбкой

Депутат Верховной рады Борислав Береза сравнил Украину с аквариумной рыбкой, так как страна живет без долгосрочной стратегии.

Береза заявил в эфире телеканала NewsOne, что на Украине в течение последних 27 лет действует «принцип гуппи, аквариумной рыбки: живем сегодняшним днем», передает RT.

Он обратился к опыту других стран: «Если в Китае вы спросите, как будет жить Китай, они скажут: на 30 лет мы понимаем, на 60 распланировали, на 90 лет – будем стараться выполнять план. В США каждый приходящий президент перехватывает продолжение стратегии только на Украине мы живем от сегодня до завтра».

По словам депутата, в данный момент в стране сложилась ситуация, при которой власть позволяет людям не платить налоги, а сама при этом ворует. Потому Украине необходим новый общественный договор, чтобы исправить эту ситуацию.

Ранее украинский журналист Остап Дроздов назвал своих соотечественников «нацией болванов». До этого первый президент Украины Леонид Кравчук назвал украинцев рабами и холями.