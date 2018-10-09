В МИД рассказали о готовившихся терактах до и после ЧМ-2018

Предотвращены попытки совершения терактов до и после чемпионата мира по футболу в России, сообщил заместитель министра иностранных дел Олег Сыромолотов.

«Факты предотвращения перед чемпионатом были, ФСБ о них сообщала. И после чемпионата были, но во время - мне (об этом) неизвестно», – сообщил Сыромолотов ТАСС.

В ответ на вопрос о том, возможны ли кибератаки со стороны Великобритании, он сказал, что ему об этом также ничего не известно.

«Но если они попробуют это сделать, то мы дадим им жесткий ответ. Мы готовы их (кибератаки) отразить», – сказал он.

В мае ФСБ России сообщала о массовых задержаниях в Москве и Санкт-Петербурге террористов, планировавших теракты на время проведения чемпионата мира по футболу.

На прошлой неделе Британия, Канада, Нидерланды и США обвинили сотрудников Главного управления Генштаба ВС России в попытках осуществления хакерских атак, в том числе против Всемирного антидопингового агентства и Организации по запрещению химического оружия.