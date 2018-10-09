СК начал проверку по делу о погибшем в Екатеринбурге сотруднике Интерпола

Следственный комитет Свердловской области начал проверку в связи с обнаружением тела сотрудника национального бюро Интерпола в Екатеринбурге.

«Следственным отделом по Чкаловскому району Екатеринбурга проводится доследственная проверка по факту обнаружения в одной из квартир тела мужчины 1971 года рождения, работавшего сотрудником полиции», – приводит РИА «Новости» слова представителя регионального управления СК Александра Шульги.

Он сказал, что для определения точной причины смерти сейчас проводят судебно-медицинскую экспертизу. Однако представитель СК отметил, что следствие не усматривает у сотрудника Интерпола признаков криминальной смерти.