В петербургском порту взорвался бункеровщик судна с Багамских островов

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НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о задержании Кокорина и Мамаева
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От нового закона Яровой выиграет иностранный производитель
Зачем Лукашенко воскресил Ющенко перед встречей с Путиным
Кокорин и Мамаев попали под тяжкую статью
Саудовского диссидента объявили жертвой «дипломатов-убийц»
«И по возможности не выходить на улицу»
Англичане, радуйтесь, что мы к вам Кокорина и Мамаева не послали
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Путь чиновника в России, как у самурая – путь воина, который готов ко всему. Даже к удару стулом за завтраком. И он после этого удара жив, здоров и зол. Подробности...
Плевок в лицо «русскоязычным патриотам Украины»
Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинский национализм - идеологическая программа, которая существует не для того, чтобы жителям Украины было богато и привольно, а для того, чтобы мучить людей ради достижения сомнительного идеала. Подробности...
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Консерватизм – это парадоксальный жест свободы
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Для консерватора свобода недоказуема, она всегда – по ту сторону принудительности разума. И высшим ее выражением является дикий вопль: «Боже, храни королеву!», как учили нас святые Сид Вишес и Джонни Роттен. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Как стать губернатором в России
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Умерла Монсеррат Кабалье
В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполненияПодробности...
Умер Роман Карцев
Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсультПодробности...
Ушел из жизни певец Шарль Азнавур
Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев ЛещенкоПодробности...
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