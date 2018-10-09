В петербургском порту взорвался бункеровщик судна с Багамских островов

В порту Санкт-Петербурга при бункеровке судна топливом произошло возгорание и последовал взрыв, сообщает пресс-служба «Росморречфлота».

«Во время бункеровки топливом судна под флагом Багамских островов Baltic Pearl на бункеровщике «Кейла» произошел взрыв котла и возгорание фальштрубы. В результате инцидента никто не пострадал, разлива топлива не произошло, возгорание потушено силами экипажа», – уточнили в ведомстве, передает ТАСС.

После происшествия бункеровщик отбуксировали от судна, капитан судна доложил об инциденте, на место происшествия отправили инспекторов, которые выяснят обстоятельства произошедшего.

Baltic Pearl построено в 1991 году и прибыло в Санкт-Петербург из Эквадора 6 октября, сообщает агентство со ссылкой на портал Marinetraffic.com.

Бункеровщик «Кейла» спустили на воду в 1975 году. Он числится за портом Санкт-Петербурга, но им владеет эстонская компания.

В мае 2018 года в Большом порту Санкт-Петербурга танкер врезался в причал.

В июле 2015 года в том же порту таможенники изъяли 6 кг кокаина на прибывшем из Эквадора судне.