«Чемпион» UFC в крепких выражениях высказался о Нурмагомедове и Макгрегоре

Боец UFC Тони Фергюсон назвал себя чемпионом, а атлетов Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора идиотами, «делающими спорт хуже».

«Я чемпион. Вы понимаете? Я был чемпионом. Им и остаюсь. А у вас только два идиота, которые делают спорт только хуже», – приводит слова Фергюсона MMA Fighting.

Боец сказал, что пришел «очистить спорт», и отметил, что это спорт олимпийского уровня, поэтому он тренируется, как олимпиец.

Другой экс-чемпион UFC после боя также допускал оскорбления в адрес Нурмагомедова.

Ранее комментатор UFC называл истинную причину драки, произошедшей после боя Нурмагомедова с Макгрегором.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала связь этого события с российским уголовным кодексом.