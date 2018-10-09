Белый тигр разорвал сотрудника зоопарка в Японии

Сотрудник зоопарка в Кагосиме стал жертвой нападения белого тигра, сообщают информационные агентства.

Мужчину нашли с рваной раной шеи в загоне под открытым небом. Его госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь, передает ТАСС со ссылкой на «Киодо».

Отмечается, что 40-летний сотрудник зоопарка успел выстрелить в тигра дротиком с транквилизатором.

Сейчас проводится проверка работы зоопарка. В частности, полиция выясняет, надлежащим ли образом сотрудники обращаются с животными.

В зоопарке содержатся четыре белых тигра.