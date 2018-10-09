Выборы в Боснии и Герцеговине вызвали озабоченность у США

Госдеп прокомментировал общие выборы в Боснии и Герцеговине.

США приветствуют выборы, но обеспокоены тем, что есть вопросы к точности избирательных списков, беспристрастности наблюдателей, доступу участников к СМИ, «злоупотреблениям в использовании государственных ресурсов».

Вашингтон заявил, что «разделяет озабоченность», выраженную ОБСЕ и международными группами наблюдателей. Госдеп призвал к «рассмотрению любых жалоб через установленные юридические процедуры», передает РИА «Новости».

США заявили о «крепкой дружбе» с БиГ.