Финляндия запланировала инспекцию бригады морпехов Северного флота России

Инспекторы из Финляндии в рамках Венского документа проверят объект Северного флота в России, сообщил глава Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Инспекция пройдет с 9 по 11 октября. Финские инспекторы посетят 61-ю отдельную бригаду морской пехоты Северного флота. Бригада дислоцирована в поселке Спутник Мурманской области, передает РИА «Новости».

Финляндия проверит предоставленные Москвой данные о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники бригады. Финских инспекторов ждет брифинг, у них будет возможность увидеть военных и основные системы вооружения бригады.

Российские инспекторы 9 октября проинспектируют объект вооруженных сил Кипра.