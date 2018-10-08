Житель Ижевска обрушил многоквартирный дом из мести соседям

Обвиняемый по делу об обрушении многоквартирного дома, которое произошло в Ижевске в 2017 году, Александр Копытов рассказал, зачем открыл газ.

В понедельник начались судебные слушания по поводу ходатайства следствия о принудительном лечении Копытова. Обвиняемый сейчас находится в больнице, на заседании его не было, передает РИА «Новости».

Как сообщила гособвинитель Юлия Панова, по словам самого Копытова, он «слышал голоса соседей, которые неприязненно о нем говорили».

«С его слов, он совершил преступление именно из-за этого», – рассказала Панова, добавив, что «соседи замечали за Копытовым странности, но не настолько глобальные, чтобы обращаться в полицию или медикам».

Сам обвиняемый заявлял следователям, что начал «слышать» голоса. Он посетил невролога, тот направил Копытова к психиатру, но «мужчина не стал обращаться к специалистам», на учете у психиатра не состоял.

Панова рассказала, что опрошено 459 потерпевших, 30 свидетелей. Суд изучает 60 томов дела, заключения психиатров. Решение может быть озвучено только в течение трех месяцев.

Дом в Ижевске частично обрушился в ноябре 2017 года в результате взрыва, погибли семь человек, в том числе двое детей.

Следствие сообщало, что Копытов на почве хронического психического расстройства отсоединил шланг газовой плиты, закрыл окна и дверь.

Прежде сообщалось, что поводом для его действий стал конфликт с матерью.