Юнкер станцевал в стиле Мэй

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер перед выступлением в Брюсселе станцевал в стиле британского премьер-министра Терезы Мэй.

В понедельник перед пресс-конференцией Юнкер спародировал недавний танец Мэй на съезде британской Консервативной партии. Движения председателя ЕК под музыку вызвали смех и аплодисменты в зале.

EU Commission President Jean-Claude Juncker appeared to mock Theresa May's dance to ABBA with moves of his own this afternoon. pic.twitter.com/AEJy0hJtdO — euronews (@euronews) 8 октября 2018 г.

Пресс-секретарь Юнкера заявил, что танец был импровизированным и «не направленым ни на кого», сообщает Euronews.

Ранее Мэй перед выступлением на съезде Консервативной партии станцевала под песню Dancing Queen группы ABBA. До этого британцы высмеяли Мэй за «танец робота».