МИД объяснил назначение технических средств у высланных из Нидерландов россиян

Российский МИД разъяснил ситуацию с задержанными и высланными в апреле из Гааги россиянами, в том числе рассказав, зачем нужны были изъятые у них технические средства.

МИД подтвердил, что высланные россияне имели дипломатические паспорта. Кроме того, объясняется, что технические средства предназначались для тестирования информационных систем посольств, передает РИА «Новости».

Ведомство подчеркивает, что в апреле официальных претензий задержанным россиянам предъявлено не было, не было тогда и дипломатических демаршей и запросов.

«Действия Голландии в отношении России продиктованы интересами раскрутки очередного витка нападок, все это – скоординированная ее союзниками акция», – заявили в МИД.

Напомним, ранее стало известно, что Нидерланды якобы из-за кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) выслали четырех россиян. Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал обвинения Нидерландов по «взлому ОЗХО», заявив, что на просьбу о предъявлении доказательств российским дипломатам «ничего вразумительного сказано не было».

При этом речь идет об апрельских событиях, однако известно о них стало только сейчас – незадолго до новой сессии ОЗХО.