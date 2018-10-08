Британия решила возродить железнодорожный полк из-за «агрессии России»

Власти Великобритании приняли решение на фоне «российской агрессии» возродить железнодорожный полк, который был распущен ради экономии средств шесть лет назад, сообщают британские СМИ.

Решение принято в связи с опасением руководства королевских вооруженных сил и НАТО, что европейские дороги не могут справиться с быстрым транзитом военной техники, пишет Express.

Планы по восстановлению железнодорожного полка вынашивались руководством британской армии последние 18 месяцев – и теперь решение о его создании принято. Это подразделение должно будет организовать быструю перевозку бронемашин в любую точку континентальной Европы через пролив Ла-Манш.

Железнодорожный полк уже провел первые учения, хотя официально подразделение находится на этапе планирования. Так, во вторник 60 единиц легкой и тяжелой бронированной техники были направлены железнодорожным транспортом в Норвегию для участия в учениях НАТО.

«Приоритет в эффективной переброске сил НАТО. Возврат к использованию железнодорожной сети имеет смысл в плане создания эффективного метода транспортировки наряду с самолетами и паромами», – заявил один из источников издания.

Поезда использовались Западом для перевозки основных боевых танков во время «холодной войны», но в 2012 году последнее выделенное подразделение, 79-я Железнодорожная эскадрилья, было распущено. Однако в связи с действиями России, пишет издание, подразделение решено возродить.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что стоит за жалобами НАТО о невозможности быстро перебросить войска в случае начала военного конфликта.