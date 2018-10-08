Россия заявила о «преодолении» ключевого сирийского вопроса

Вопрос об уходе со своего поста президента Сирии Башара Асада уже преодолен, практически никто его не поднимает, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

По его словам, на министерской неделе Генассамблеи ООН никто вопрос об уходе Асада не поднимал, передает РИА «Новости».

«Есть понимание, что эта страна, которая является членом ООН, вправе сама определять то, куда она идет. А народ страны должен и будет определять, кто им руководит. Поэтому я бы сказал, что этот вопрос мы уже преодолели. И это очень хорошо», – заявил Вершинин.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в сентябре заявила, что уход Асада со своего поста является «вопросом времени», но Соединенные Штаты не пытаются вынуждать его к этому шагу.

Ранее страны Запада и ряд государств на Ближнем Востоке требовали отставки Асада. Однако после вмешательства в конфликт России позиции стали меняться – и страны Запада перестали выдвигать это требование.