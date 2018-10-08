Италия выразила надежду на снятие антироссийских санкций

Причины возникновения санкций Евросоюза против России могут быть устранены, заявил министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Мы полагаем очевидным, что причины возникновения санкционных мер могут быть устранены. Мы работаем в этом направлении, имея целью полное восстановление всех механизмов взаимодействия между нашими странами», – передает его слова ТАСС.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия рассчитывает на возобладание в политике Евросоюза «коренных интересов европейских народов».

«Есть немало оценок по линии бизнеса, каким ущербом чревато нынешнее положение, какие потери уже состоялись. Никто, по-моему, не хочет продолжения такого положения дел», – сказал Лавров.

Он отметил, что Россия рассчитывает на возврат к «основам контактов» и отношений с Европой и на восстановления механизмов сотрудничества – в том числе саммитов, встреч постоянного совета партнерства и более чем 20 секторальных диалогов.

«То, что ситуация воспринимается все более здраво в Брюсселе, подтверждается тем, что некоторые диалоги начинают возобновляться, например по миграции. Также есть перспективы у нашей работы на антитеррористическом фронте, антинаркотическом фронте, да и по энергетике», – указал российский министр.

Миланези отметил, что Италия пригласила президента России Владимира Путина на международную конференцию по Ливии, которая пройдет в Палермо 12-13 ноября, передает РИА «Новости».

«Мы пригласили для участия в этой конференции российского президента, как и руководителей других великих держав», – сказал он.

Лавров отметил, что Россия обязательно примет участие в этой конференции, но пока не успела определиться, на каком уровне будет представлена в Палермо.

На прошлой неделе премьер Италии Джузеппе Конте назвал Путина «ключевым собеседником» в вопросах международных проблем. В конце июля он призывал Трампа ограничить санкции США в отношении России.

24 октября ожидается встреча Путина и Конте.