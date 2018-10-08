Анонсирована встреча Путина с Грефом

Президент Владимир Путин проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом в понедельник, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Банк крупнейший, системообразующий. Вы знаете, что Путин с ним регулярно общается», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Песков, отвечая на вопросы журналистов, также отметил, что Путин пока не проводил совещаний по долевому строительству в России.

Пресс-секретарь добавил, что глава государства обсуждал этот вопрос на одном из совещаний. Новых совещаний по этому вопросу не было, поскольку, вероятно, еще не прошел квартал с момента последней встречи, резюмировал Песков.

Газета ВЗГЛЯД проводила детальный анализ ситуации с долевым строительством в России.