Митрополит Волоколамский сказал, кто должен решать вопрос автокефалии на Украине

Вопрос об автокефалии на Украине должны решить предстоятель РПЦ патриарх Московский и всея Руси Кирилл и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Патриарх Константинопольский должен был договариваться с нашим Святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Он как первый среди равных тогда мог бы подтвердить установление автокефалии. Но автокефалия должна даваться патриархом Русской православной церкви», – сказал Иларион в интервью «Известиям».

Перед переговорами об автокефалии необходимо было договориться с местным архиереем Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, однако сейчас вопрос обсуждается не с ним, а с несколькими церквями, находящимися в состоянии раскола десятилетиями, отметил митрополит.

В сентябре митрополит Иларион предупреждал о риске полномасштабной войны на Украине в случае легализации раскольнических организаций.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, чем может обернуться для РПЦ «автокефалия Украины».