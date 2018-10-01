Варшава назвала преграды для нормализации отношений России и Польши

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в первом интервью российскому СМИ рассказал, почему Варшава не отказывается от сноса памятников советским воинам и что мешает нормализации отношений России и Польши.

«Главная проблема – это нарушение Россией международного права в отношении Украины. Это касается аннексии Крыма (так на Западе называют воссоединение Крыма с Россией), российского вмешательства в Донбассе. Это накладывает отпечаток на отношения России с НАТО, Евросоюзом и США и привело к санкциям Запада в отношении России, которые важно сохранять до тех пор, пока Россия не изменит свою политику по отношению к Украине», – заявил министр в интервью «Коммерсанту».

Чапутович также заявил, что Варшава отрицательно относится к проекту «Северный поток – 2», считая, что «эта инициатива не обеспечивает диверсификацию и энергетическую безопасность европейских стран».

Кроме того, Чапутович заявил, что польские власти не собираются прекращать снос памятников Красной армии и советским солдатам. «Россияне ожидают от нас благодарности за то, что они нас освободили. С одной стороны, они боролись с гитлеровской Германией. Но с другой – советские солдаты были инструментом порабощения поляков», – заявил министр.

В сентябре Яцек Чапутович похвалился тем, что из его ведомства уволили почти всех сотрудников, окончивших Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).