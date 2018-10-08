Главком ВМФ рассказал о подготовке командиров новой формации

Большинство командиров российских кораблей участвовали в борьбе с терроризмом в Сирии и принимали участие в масштабных учениях вооруженных сил, сообщил главнокомандующий российским ВМФ Владимир Королев.

Об этом Королев сообщил в поздравительной телеграмме командованиям российских флотов и Каспийской флотилии в связи с Днем командира корабля, подводной лодки и воздушного судна.

По его словам, в ВМФ создана и успешно функционирует подготовка командиров новой формации. «Большинство командиров кораблей сегодня имеют практический опыт действий против террористических группировок в Сирийской арабской республике, опыт участия в масштабных учениях вооруженных сил, опыт дальних походов в Арктических широтах и других районах Мирового океана», – заявил Королев, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в главное командование ВМФ стремится к тому, чтобы личность будущего командира была замечена в процессе профессионального отбора уже на первых этапах обучения в военно-морских институтах. В основе подготовки командиров лежат высокие требования, в том числе авторитет для экипажа.

«Неизменной и главной чертой профессиональной деятельности и личности командира остается и будет оставаться забота о людях и умение своим примером мобилизовать подчиненных на выполнение задач любой сложности», – добавил Королев.