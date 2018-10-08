Главком ВМФ рассказал о подготовке командиров новой формации

Взгляд
8 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 09:35  |  vz.ru
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Саудовский принц поспешил выгнать Россию с нефтяного рынка

Многие нефтяные запасы России еще только предстоит найти и извлечьФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Через 19 лет России грозит полная потеря добычи нефти. С таким прогнозом выступил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд. Еще более страшную участь он отвел Китаю. Светлое нефтяное будущее Аль Сауд предрекает только Эр-Рияду. Насколько обоснован прогноз наследного принца и что ожидает российскую нефтяную отрасль в ближайшие десятилетия? Подробности...
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Как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата

Экспроприировать Почаевскую лавру раскольникам будет так же сложно, как и другие храмыФото: Mykola Vasylechko/wikipedia.org
СБУ объявила на минувшей неделе о разоблачении очередного коварного плана России: «страна-агрессор» якобы спровоцирует украинских националистов на захваты храмов РПЦ, чтобы вызвать гнев мирового христианства. На самом деле ясно, что это киевская власть готовится отнять храмы в пользу «новой поместной церкви». Существуют ли юридические основания для такого отъема имущества? Или все будет происходить по «революционному» сценарию Подробности...
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Зачем Благовещенску нужен мост с Китаем

Так выглядит Китай со стороны БлаговещенскаФото: Владимир Смирнов/ТАСС
В эти дни в Амурской области отметили годовщину начала приграничного туризма: 30 лет назад открылась граница между Благовещенском и Хэйхэ, стоящими на берегах Амура. Что сегодня происходит на единственном участке нашей государственной границы, где два города – российский и китайский – стоят в буквальном смысле друг напротив друга? Подробности...
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Китай нашел новый способ борьбы с неплательщиками налогов

Фань Бинбин мошенничала с налогами и была за это наказанаФото: Jean-Paul Pelissier/Reuters
Одна из самых знаменитых актрис Китая внезапно обнаружилась после таинственного исчезновения, и это, похоже, показало успешность борьбы китайских властей с неплательщиками налогов. Китай нашел новый способ давления на деятелей шоу-бизнеса, активно скрывающих свои доходы. Он использует как новейшие технологии, так и давние советские наработки. Подробности...
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Каким образом ЧП при строительстве Крымского моста обошлось без серьезных последствий

По мнению наблюдателей, инцидент при строительстве Крымского моста не повлияет на ход работФото: кадр из видео
«Это неприятный, но рабочий момент. Придется это пролетное строение поднимать и заменять. Паники здесь нет. У строителей хорошее крановое оборудование, которое можно использовать для подъема», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИИ мостов и гидротехнических сооружений Александр Васильев по поводу упавшего пролета железнодорожной части Крымского моста. Подробности...
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Вопрос ставили и решали дубьем по голове

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
«Что вы хотите, оскорбили. Для вас это может и ничего, а это типа «bon sauvage», искренний и честный как стекло в своей вере». Это, впрочем, с трудом объясняет, почему втроем на одного соответствует высоким нормам чести. Ну да ладно. Не суть. Про другое. Подробности...

Порошенко превратил Украину в республику Молоссия

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
Вот как думаете, зачем Нищук говорил о «расовой несостоятельности» жителей Донбасса? Почему Парубий публично выразил симпатию к Гитлеру? Зачем лидер Одесского правого сектора залезла на броневичок? Подробности...

У России и Израиля схожие цели

Цви Маген, старший научный сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Университета Тель-Авива, бывший посол Израиля в Москве
Поставки С-300 в Сирию мало что поменяют. Не будет ничего нового и в том, что россияне в Сирии станут обслуживать эти комплексы. Израиль достаточно хорошо подготовлен, чтобы принять этот вызов. Подробности...
Обсуждение: 44 комментария
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      Умерла Монсеррат Кабалье

      В Барселоне на 86-м году жизни скончалась всемирно известная оперная певица Монсеррат Кабалье. Она до последних дней продолжала выступать на сцене. С самого начала карьеры ее любили за яркий голос и характерную манеру исполнения
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      Умер Роман Карцев

      Ушел из жизни советский и российский артист, актер эстрады, театра и кино Роман Карцев. Карцев выступал в дуэте с Виктором Ильченко, снимался в кино и служил в Московском театре миниатюр. Около двух месяцев назад 79-летний артист перенес инсульт
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      Ушел из жизни певец Шарль Азнавур

      Великий французский шансонье Шарль Азнавур умер в возрасте 94 лет. Он до последних дней вел активную концертную деятельность и незадолго до кончины вернулся из турне по Японии. «Печально, что уходят такие гиганты, которые определяли жизнь целого поколения», – сказал певец Лев Лещенко
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        На чьей стороне вы были во время событий октября 1993 года?
        • На стороне Ельцина и не жалею об этом

        • На стороне Ельцина, жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета и не жалею об этом

        • На стороне Верховного Совета, жалею об этом

        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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          Главком ВМФ рассказал о подготовке командиров новой формации

          8 октября 2018, 08:47

          Текст: Алина Назарова

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          Большинство командиров российских кораблей участвовали в борьбе с терроризмом в Сирии и принимали участие в масштабных учениях вооруженных сил, сообщил главнокомандующий российским ВМФ Владимир Королев.

          Об этом Королев сообщил в поздравительной телеграмме командованиям российских флотов и Каспийской флотилии в связи с Днем командира корабля, подводной лодки и воздушного судна.

          По его словам, в ВМФ создана и успешно функционирует подготовка командиров новой формации. «Большинство командиров кораблей сегодня имеют практический опыт действий против террористических группировок в Сирийской арабской республике, опыт участия в масштабных учениях вооруженных сил, опыт дальних походов в Арктических широтах и других районах Мирового океана», – заявил Королев, передает РИА «Новости».

          Он отметил, что в главное командование ВМФ стремится к тому, чтобы личность будущего командира была замечена в процессе профессионального отбора уже на первых этапах обучения в военно-морских институтах. В основе подготовки командиров лежат высокие требования, в том числе авторитет для экипажа.

          «Неизменной и главной чертой профессиональной деятельности и личности командира остается и будет оставаться забота о людях и умение своим примером мобилизовать подчиненных на выполнение задач любой сложности», – добавил Королев. 


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