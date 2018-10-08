Бывший постпред Украины при ООН назвал Чуркина «неприятным оппонентом»

Экс-постпред России при ООН Виталий Чуркин был «неприятным оппонентом», заявил экс-постпред Украины Юрий Сергеев.

Он сказал, что с Чуркиным «были неприятные минуты», передает РИА «Новости» со ссылкой на «112 Украина».

«Я не скажу, что это был честный оппонент», – заявил Сергеев, пояснив, что «иногда на заседаниях был его заместитель», который «читал тот же текст, но другим тоном».

Речь идет о нынешнем замглавы МИД России Александре Панкине.

«Любого человека жалко», – заявил Сергеев.

Он назвал Чуркина очень образованным и талантливым человеком, с хорошим чувством юмора, профессионалом.